NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Stellantis vor Quartalszahlen von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aus PSA und Fiat Chrysler fusionierte Autobauer dürfte gut in das Jahr gestartet sein, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktien handelten mit einem Abschlag von 40 Prozent zu den anderen großen Herstellern, unter anderem wegen einer vom Markt nicht ausreichend berücksichtigten Strategie für die Elektrifizierung. Der Elektrifizierungstag im Juli könne die Anleger jedoch elektrisieren./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 06:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



