NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Auto- und Industriezulieferers hätten die Markterwartungen und seine Prognosen klar übertroffen, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Gewinnausblick auf das Geschäftsjahr 2022/23 scheine im Vergleich zur Konsensschätzung aber eher vorsichtig./edh/mis;