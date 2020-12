HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Stabilus von 58 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor allem dank China erhole sich der Autoabsatz weiterhin schneller als zuvor erwartet, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Zulieferer sei gut positioniert, um davon zu profitieren. Glowa hob seine Schätzungen für Stabilus an. Die Unternehmensziele für 2020/21 erscheinen ihm zu konservativ./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2020 / 08:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2020 / 08:19 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.