FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Software AG nach Quartalszahlen von 37 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Digitalgeschäft der Darmstädter wachse aktuell nicht so stark, wie es sollte, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein 20- bis 25-prozentiges jährliches Wachstum beim Auftragseingang in den kommenden zwei Jahren hält er für zu ambitioniert. Zudem sei die Aktie im Branchenvergleich nicht günstig./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 13:31 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / 13:38 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.