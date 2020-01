LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Für den Schwenk zum Erlösmodell mit Abonnements müssten die Darmstädter nun kurzfristig mehr investieren, schrieb Analyst Sven Merkt in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Anleger könnten die attraktiven Langfristziele nun etwas in Frage stellen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / 07:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2020 / 07:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.