NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der berichtete Umsatz aus eigener Kraft habe etwas über, das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) derweil unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wichtigere Nachricht sei aber der Ausblick auf 2023, der Kürzungen am Analystenkonsens impliziere. So lasteten höhere Kosten sowie strategische Investitionen auf der Marge./tih/mis;