HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Software AG von 24 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Software-Entwickler sei spät auf ein Abonnement-basiertes Geschäftsmodell umgestiegen, schrieb Analyst Hannes Müller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Segment Digital Business Platform (DBP) befinde sich das Unternehmen diesbezüglich nun aber in der finalen Phase./bek/gl;