HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Software AG von 30 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Andreas Wolf attestierte dem Softwarekonzern in einer am Montag vorliegenden Studie "durchwachsene Jahreszahlen". Er passte daraufhin sein Bewertungsmodell an und verschob dabei den Bewertungszeitraum in die Zukunft. Die Aussichten blieben gedämpft./tih/mis;