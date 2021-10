FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Software AG von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Trend zu Cloud-Lösungen sowie Übernahmen und Umstrukturierungen dürften für ein volatiles drittes Quartal gesorgt haben, schrieb Analyst Johannes Schaller in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Softwarekonzerne zum dritten Quartal. Hinzu kämen die Probleme mit steigenden Kosten und der Chipknappheit./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 07:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.