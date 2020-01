FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Software AG nach Quartalszahlen von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen seien überwiegend enttäuschend, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deutlich verfehlt habe der Konzern die Erwartungen an das Geschäft mit der Cloud und dem Internet der Dinge./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 11:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2020 / 12:30 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.