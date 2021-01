NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Software AG nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Software-Entwickler habe ein weiteres Quartal mit starken Kennzahlen abgeliefert, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Investoren dürften die gute Dynamik künftiger Wachstumsindikatoren wie etwa die Aufträge höher gewichten als die im Zuge vorgezogener Investitionen niedrigeren Margen im Jahr 2021./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





