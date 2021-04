MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG auf "Add" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Deutsche Software- und IT-Unternehmen hätten während der Pandemie eine hohe Widerstandsfähigkeit bewiesen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Profitabilität habe oft positiv überrascht, begünstigt von erheblichen Kürzungen der Reisebudgets. Die meisten der von ihm beobachteten Unternehmen hätten im abgeschlossenen Geschäftsjahr Verbesserungen beim operativen Barmittelfluss erzielt und nur bei Cancom, Nemetschek und Software AG sei dieser gesunken./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2021 / 14:38 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET





