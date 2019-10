ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Societe Generale von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 25 Euro gesenkt. Die längerfristige Prognostizierbarkeit des Mittelzuflusses habe nachgelassen, schrieb Analystin Lorraine Quoirez in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seit den Zahlen für das zweite Quartal habe der Aktienkurs zudem den europäischen Bankensektor deutlich hinter sich gelassen. Die Restrukturierung der französischen Großbank dürfte außerdem bis über 2020 hinaus andauern./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.