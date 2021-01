HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SNP auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das Jahr 2020 sei für den IT- und Software-Anbieter schwach gewesen, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts an den von ihm für gut befundenen Perspektiven für das Unternehmen. Er verwies dabei auch auf Andeutungen, wonach Aufträge lediglich in das Jahr 2021 verschoben worden seien./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 14:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



