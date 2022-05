NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 43 auf 33 Euro gesenkt. Die Aussichten für den Solarkonzern verdüsterten sich, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts von Lieferengpässen und des intensiven Wettbewerbs dürften die Marktanteile des Unternehmens im laufenden Jahr unter Druck geraten, und die Profitabilität sollte verhalten bleiben. Dazu komme die anspruchsvolle Bewertung der Aktie./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 09:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2022 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.