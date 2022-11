NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar nach Zahlen von 52 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Solartechnik-Unternehmens habe ziemlich enttäuscht, vor allem in puncto Margen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal könnte aber wieder profitabler werden./edh/gl;