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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

46.12
CHF
-2.69
CHF
-5.50 %
17:29:59
BRXC
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22.10.2026 13:11:34

SMA Solar Buy

SMA Solar
46.12 CHF -5.50%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar vor Zahlen zum dritten Quartal von 77 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und Gewinn des Wechselrichter-Herstellers dürften zum Vorquartal gestiegen sein, schrieb Olivia Pulvermacher in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Auftragsbestand stütze ein stärkeres zweites Halbjahr./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52.20 € 		Abst. Kursziel*:
49.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.00%
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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