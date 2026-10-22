SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
46.12CHF
-2.69CHF
-5.50 %
17:29:59
BRXC
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22.10.2026 13:11:34
SMA Solar Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar vor Zahlen zum dritten Quartal von 77 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und Gewinn des Wechselrichter-Herstellers dürften zum Vorquartal gestiegen sein, schrieb Olivia Pulvermacher in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Auftragsbestand stütze ein stärkeres zweites Halbjahr./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.20 €
|
Abst. Kursziel*:
49.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.00%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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16:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
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12:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
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12:26
|XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
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09:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
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09:28
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
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09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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21.10.26
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|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
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|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13:11
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13:11
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|46.21
|-5.32%
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