NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SLM Solutions nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 14 auf 20 Euro angehoben. Der 3D-Druck-Spezialist habe erneut stark abgeschnitten und sein operatives Ergebnis (Ebitda) weiter verbessert, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang bleibe ordentlich und der Auftragsbestand liege auf einem Rekordhoch. Zum neuen Kursziel und der Abstufung verwies Hesse auf die Fortschritte bei der Übernahme durch den japanischen Optoelektronik-Konzern Nikon für 20 Euro je Aktie in bar. Nikon habe sich inzwischen rund 86 Prozent des Aktienkapitals gesichert./gl/ag;