HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Sixt-Vorzugsaktien an das Anlagevotum der Stammaktien angepasst und deshalb von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Benjamin Pfannes-Varrow von 72 auf 69 Euro. Der Autovermieter habe erneut ein solides Quartal hinter sich und sei immer noch auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2019 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.