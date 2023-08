HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Sixt SE nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Analystin Nicole Winkler schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von anhaltend hohen Preisen des Autovermieters. Angesichts eines saisonal starken dritten Quartals dürfte das Unternehmen zumindest das untere Ende der in Aussicht gestellten operativen Gewinnspanne (Ebit) erreichen./bek/mf;