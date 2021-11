MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt auf "Reduce" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Christian Obst hob in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf endgültige Zahlen die Rekordmarge der Münchner hervor. Die Automietpreise dürften bis weit in 2022 hinein hoch bleiben. Der Experte hält die Aktien allerdings nach den zuletzt starken Kursgewinnen für zu hoch bewertet./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 08:10 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



