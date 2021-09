MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach Anhebung der Unternehmensprognose auf "Reduce" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das neue Ziel des Autovermieters für den Gewinn vor Steuern im laufenden Jahr liege zwar deutlich über der Markterwartung, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf 2022 aber blieben Unsicherheiten etwa mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie oder das Ausmaß und Dauer der Lieferengpässe bei Fahrzeugherstellern durch die Halbleiterknappheit./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 12:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.