FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Stammaktien von Sixt von 56 auf 64 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp stellte in einer am Freitag vorliegenden Studie wegen der Trennung von der Beteiligung an Sixt Leasing sein Modell auf das fortgeführte Geschäft des Autovermieters um. Der Experte rechnet infolge der Corona-Pandemie erst mit einer Besserung ab dem dritten Quartal und der Erreichung des Vorkrisenniveaus erst nach 2021. Das laufende zweite Jahresviertel sollte nachfragebedingt ein sehr schwaches Ergebnis bringen./tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2020 / 12:09 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2020 / 12:13 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.