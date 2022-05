HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 176 Euro belassen. Der Autoverleiher habe im ersten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei der lediglich bestätigte Ausblick bei den Anlegern nicht so gut angekommen. Wahrscheinlich warte das Unternehmen aber nur ab, bis es den weiteren Jahresverlauf besser abschätzen könne./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 16:22 / GMT

