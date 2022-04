HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Auf den ersten Blick machten diese einen starken Eindruck, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem mit Blick auf den Vorjahreszeitraum, der von der Pandemie des Coronavirus in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Allerdings dürften Investitionen des Autovermieters in Personal, die Flotte, Marketing und IT das Potenzial bei den Ergebnissen in diesem Jahr begrenzen./bek/eas



