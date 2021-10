HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Münchner blieben mit dem Fuß auf dem Gas,schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf die jüngste Prognoseerhöhung. Die starke Entwicklung sei nicht nur dem wieder anziehenden Reiseverkehr zu verdanken, so der Experte. Man habe sich in der Pandemie verbessert, und deshalb dürfte 2022 noch mehr kommen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 08:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2021 / 08:18 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.