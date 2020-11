HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sixt nach endgültigen Quartalszahlen von 91 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachrichten zu einem Impfstoff gegen Covid-19 sollten den Fokus zunehmend auf die Aussichten des Autovermieters über die derzeit extrem schwierige Zeiten hinaus verlagern, begründete Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie seinen Optimismus. Mit einer Liquidität von mehr als 2,6 Milliarden Euro verfüge Sixt über reichlich Spielraum für Wachstum./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.