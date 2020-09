NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt angesichts eines Medienberichts über das Interesse von Volkswagen an einer Beteiligung auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Sollte sich so einen Schritt bestätigen, würde er diesen positiv werten, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der VW-Konzern verfüge über das nötige Geld, um dem Autovermieter mehr Feuerkraft zu verleihen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 11:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2020 / 11:21 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.