HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Sixt nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzcherf auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Das Event habe seine Einschätzung untermauert, dass der Autovermieter der größte Gewinner der Industrie in der derzeitigen Corona-Krise sei, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sixt habe auf die Krise bessere Antworten gefunden als die Konkurrenz und sitze zudem anders als diese auf einen großen Finanzpolster. Damit befinde sich das Unternehmen in der besten Position für den Ausbau seiner Marktanteile in allen Geschäftsregionen./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 08:41 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2020 / 08:41 / MESZ



