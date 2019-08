ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Stammaktien von Sixt von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 104 auf 101 Euro gesenkt. Nach dem Kursrückschlag der vergangenen Wochen seien die Papiere des Autovermieters attraktiv bewertet, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem rechnet die Expertin damit, dass Sixt seine Umsatzziele aufstockt, und hob ihre eigenen Umsatzschätzungen angesichts der Wachstumsperspektiven des Unternehmens an. Allerdings müsse für höhere Erlöse auch investiert werden, weshalb sie ihre Erwartungen an den Vorsteuergewinn für 2019 und 2020 etwas reduzierte./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 16:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.