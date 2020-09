MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt angesichts eines Medienberichts über das Interesse von Volkswagen an einer Beteiligung auf "Add" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Ein Einstieg der Wolfsburger bei dem Autovermieter mache Sinn, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zuletzt habe es solche Gerüchte in Verbindung mit Europcar gegeben. Mit seiner Marke und IT-Kompetenz klinge Sixt wie ein idealer Partner für VW./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 17:49 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



