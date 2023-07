HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Siltronic nach Quartalszahlen von TSMC und ASML auf "Sell" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die aktuellen Kennziffern des Chipproduzenten und des Halbleiterindustrie-Ausrüsters ließen durchwachsene Rückschlüsse auf das Geschäft des Waferherstellers zu, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe aktuell ein Überangebot an Siliziumwafern, aus denen Elektronikchips gefertigt werden. Und: das Überangebot dürfte vorerst noch zunehmen./edh/mis;