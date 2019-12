FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Siltronic von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der vorsichtigen Töne des Waferherstellers mit Blick auf 2020 kürzte Analyst Stephane Houri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine eigenen Schätzungen für das kommende Jahr. Diese seien nun realistischer. Da die Aktien zudem nicht sonderlich attraktiv und günstig bewertet seien, bleibe er vorerst lieber an der Seitenlinie. Erst ab einer Phase steigender Markterwartungen könnte es sich lohnen, Siltronic-Aktien zu kaufen, doch dies hänge auch stark von dem Ausmaß der Erholung bei dem Unternehmen ab./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 07:25 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2019 / 07:25 / MEZ



