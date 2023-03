NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 75 Euro gesenkt. Analyst Constantin Hesse konnte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar nicht viel Abwärtspotenzial ausmachen, für Kursgewinne mangele es aber in den kommenden Monaten auch an Impulsen. Die Nachfrage auf den Endmärkten bleibe verhalten. Kunden aus den Halbleitersegmenten Memory Chips und Logic Chips wiesen zudem erhöhte Lagerbestände auf./bek/gl;