FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siltronic auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Robert Sanders sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf den Ausblick und die Lagerbestände am Wafer-Markt von enormem "Übergepäck"./ag/edh;