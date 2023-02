Siltronic 67.63 CHF -0.36% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siltronic von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 91 Euro gesenkt. Nach prozentual zweistelligen Preissteigerungen bei Wafern im vergangenen Jahr, die hohe Energiekosten und Inflation bei Siltronic hätten ausgleichen können, habe sich die Lage inzwischen geändert, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Lagerbestände der Kunden schienen angesichts einer schwächeren Nachfrage nach Verbraucherelektronik zu wachsen, was Risiken für die kurzfristigen Ergebnisse des Wafer-Herstellers mit sich bringe. Dies sei in den durchschnittlichen Analystenschätzungen noch nicht vollständig enthalten./ck/mis;

