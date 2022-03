FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siltronic von 145 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Robert Sanders passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Waferhersteller an dessen weitere Unabhängigkeit an, nachdem die Übernahme durch GlobalWafers gescheitert ist. Die Jahreszahlen 2021 hätten für die Zukunft mehr Klarheit geschaffen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 07:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.