NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag auf die Bekanntgabe des endgültiges Ergebnisses des Übernahmeangebots durch Globalwafers. Der Analyst hatte sein Kursziel bereits im Januar auf 150 Euro angehoben und das auch mit starken Geschäftsaussichten für die gesamte Chipbranche begründet. Nun verwies auch auf einen möglichen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zwischen Globawafers und Siltronic sowie in ferner Zukunft womöglich auch eine Komplettübernahme. Das Kursziel liegt fünf Euro über dem von Globalwafers bezahlten Preis./zb/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 03:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2021 / 03:20 / ET



