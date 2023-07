NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wafer-Hersteller habe ein solides zweites Quartal hinter sich - trotz schwacher Absatzmengen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Talsohle könnte im dritten Quartal erreicht sein./ajx/he;