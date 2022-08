HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic von 115 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipindustrie-Zulieferer habe nach einem starken zweiten Quartal den Umsatzausblick angehoben, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die beibehaltene Margenprognose beinhalte eine fünfprozentige Anhebung des operativen Ergebnisziels (Ebitda). Das Unternehmen profitiere von steigenden Verkaufspreisen und günstigen Wechselkurseffekten. Zudem leiste das Management gute Arbeit. Froberg erhöhte seine Schätzungen für das laufende Jahr, revidierte sie für 2023 aber angesichts des Konjunkturumfelds nach unten./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 17:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.