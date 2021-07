NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Signify vor Zahlen zum zweiten Quartal von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Spezialist für Lichttechnik werde trotz Lieferengpässen im Einkauf ein gutes Vierteljahr absolviert haben, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit seiner Schätzung für den operativen Gewinn (Ebitda) liege er um fünf Prozent über der Konsensprognose. Die Zahlen anderer Hersteller wie Acuity und Zumtobel signalisierten ein gutes Geschäftsumfeld./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2021 / 20:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 00:15 / BST



