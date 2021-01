NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Signify nach vollständigen Zahlen für das Schlussquartal 2020 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Angesichts schon bekannter Eckdaten interessierten ihn vor allem die Details des Lichtkonzerns zur Dividende sowie der Ausblick auf 2021, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letzterer liege im Rahmen der im Dezember gesetzten Zielspanne, sei aber angesichts vieler Unsicherheiten recht vage./gl/bek



