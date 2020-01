ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Signify nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,20 Euro belassen. Der Markt des Lichttechnik-Herstellers befinde sich in einem Transformationsprozess hin zu LED-basierten Lösungen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da dieser noch nicht abgeschlossen sei, könne sich der Niedergang der traditionellen Technologien noch beschleunigen. Dadurch drohe ein steigender Preisdruck./ Die jüngsten Zahlen dürften positiv aufgenommen werden. Cashflow und Ausblick seien stark./ssc/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.