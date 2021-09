HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Signify auf die Liste der Top Picks unter den mittelgroßen europäischen Unternehmen gesetzt. Das Votum beließ Analyst Trion Reid in einer am Donnerstag vorliegenden Strategiestudie auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro. Die Aktie des globalen Marktführers für Lichtlösungen sei attraktiv. Der Markt liege seiner Ansicht nach falsch mit der Annahme, dass die derzeitige Entwicklung des Cashflows und der Gewinne nicht nachhaltig ist. Signify beeindrucke auch mit seinen Initiativen zur Nachhaltigkeit./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.