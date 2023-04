NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einer Präsentation der Digitalsparte anlässlich der Hannover Messe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Die optimistische Vorstellung habe sich mehr auf die Automatisierung als auf die Software konzentriert und die Stärke des Geschäftsbereichs unterstrichen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zum aktuellen Geschäftsverlauf des Technologiekonzerns seien keine Angaben gemacht worden./edh/he;