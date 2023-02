NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 156 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Wilson zog in einer am Freitag vorliegenden Studie das Resümee vom ersten Quartal, dass die starke Entwicklung des Technologiekonzerns anhalte. Die Ergebnisse seien hervorragend gewesen. Der angehobene Ausblick finde die richtige Balance, was Versprechen und Vorsicht betrifft. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2023 und 2024./tih/edh;