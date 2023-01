NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen. Analyst Andrew Wilson rechnete in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht mit einem soliden Quartal - mit der Ausnahme von Siemens Healthineers. An den Zielen für das gesamte Geschäftsjahr werde Siemens wohl nicht rütteln, was die Erwartungen eines starken Jahres 2022/23 des Industriekonzerns untermauern dürfte./bek/zb;