NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe auf ganzer Breite die Erwartungen am Markt übertrumpft, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch für das kommende Jahr läge der Konsens bisher nur am unteren Ende der vom Unternehmen angekündigten Bandbreite. Dies sei auch auf die überraschend guten Prognosen für jedes der Industriegeschäfte zurückzuführen. Die Aktie dürfte in Reaktion auf den Quartalsbericht sich überdurchschnittlich stark zeigen./tav/ajx;