NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 178 auf 156 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In der aktuellen Konjunkturlage müssten drei Bedingungen erfüllt sein, um den europäischen Investitionsgütersektor wieder kaufenswert zu machen: eine Bodenbildung bei den Einkaufsmanagerindizes sowie Höhepunkte bei den Inflationserwartungen und den Gewinnkürzungen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In allen drei Bereichen gebe es Fortschritte, aber der Sektor sei eindeutig noch nicht am Ziel. Er hält an seiner positiven längerfristigen Einschätzung der Branche fest, sucht aber weiterhin selektiv nach Titeln mit hoher Preisgestaltungsmacht, geringerem Ertragsrisiko und ausreichend attraktiver Bewertung./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2022 / 20:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2022 / 00:20 / BST



