NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens nach dem Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns von 162 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter dem neuen Konzernchef habe Siemens einen klaren Plan für den Zeitraum 2021 bis 2025 mit einem höheren Maß an Offenlegung sowie an spezifischen Verpflichtungen in puncto Wachstum, Ertrag und Liquidität, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Siemens sei attraktiv bewertet und sehe auf relativer Basis gut positioniert aus./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 01:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 01:48 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.